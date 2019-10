FU Berlin hat höchsten Frauenanteil

Frauenquote

Auch 2019 ist die Gleichstellung von Frauen und Männern eine gesellschaftliche Herausforderung. Der Bildungsanbieter WBS-Gruppe hat die Frauenquote an 44 der größten deutschen Hochschulen und Universitäten in einer Statistik untersucht. Den mit 37,7 Prozent höchsten Anteil an Professorinnen verzeichnet die Freie Universität Berlin (FUB).