Karriere in der Tech-Industrie

Stipendienprogramm für Quereinsteiger

Laut Bundesagentur für Arbeit haben mindestens 578.000 Beschäftigte Pandemie-bedingt ihren Arbeitsplatz verloren. Ein Stipendienprogramm der IT-Fortbildungsschule Ironhack und der IT-Jobplattform Landing.Jobs ermöglicht Quereinsteiger(inne)n nun einen Karriere-Neustart in der Tech-Industrie.

Für das Stipendienprogramm stehen Fonds in Höhe von 300.000 Euro zur Verfügung. Es ermöglicht eine Ausbildung in den Bereichen Web-Entwicklung, UX/UI-Design (UI- und UX- Designer beschäftigen sich mit der sichtbaren Oberfläche einer App und passen sie an den Nutzer an) und Data Analytics. Technische Vorkenntnisse spielen bei der Bewerbung keine Rolle.

Menschen sollen mit den Stipendien dazu ermutigt werden, in einer zukunftsfähigen Branche Fuß zu fassen. Im letzten Quartal 2019 verzeichnete der Bundesverband Bitkom 124.000 offene Stellen für IT-Expert(inn)en in Deutschland.

Zudem unterstützt Ironhack Absolvent(inn)en bei der Jobsuche. Mit 600 Partnern verfügt das Institut über ein ausgedehntes Netzwerk, die regelmäßig Absolventen einstellen. Bewerbungsschluss ist der 28. Juli 2020.

Mehr Infos Ironhack ironhack.com/en/social-impact/landing-jobs