hochschule dual

Bewerben für duales Studium 2021

Obwohl sich durch die Corona-Pandemie die Situation auf dem Arbeitsmarkt verändert hat, suchen Unternehmen und Institutionen in Bayern weiterhin nach Nachwuchs in Form von dual Studierenden. Aktuell sind in der Studienplatzbörse von hochschule dual, der Dachmarke der bayerischen Hochschulen fürs duale Studium, über 1.500 freie Praxisplätze gelistet.

Ein duales Studium bietet viel Praxis neben den Vorlesungen. So kann an der Hochschule erworbenes theoretisches Wissen in einem Betrieb in der Praxis angewendet und vertiefet werden. . Trotz der wirtschaftlichen Auswirkungen durch die Corona-Pandemie bieten zahlreiche Unternehmen und Institutionen in Bayern duale Studienplätze an – über 1.500 für den Studienbeginn im Jahr 2021.

hochschule dual hat sich der neuen Bewerbungssituation angepasst und bietet unterstützende Angebote, wie virtuelle Messen und Beratungen. Bewerbungsgespräche können online oder per Telefon durchgeführt werden. Für Abiturent*innen, die sich für ein duales Studium in Bayern interessieren, stehen auch in diesem Jahr die Türen offen.

Mehr Infos hochschule dual hochschule-dual.de