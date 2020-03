Eilmeldung

Corona-Virus: Maßnahmen bei Schulen und Unis

Um die weitere Ausbreitung des Covid-19-Virus in Deutschland zu bremsen, haben mehrere Bundesländer Schulschließungen veranlasst. Auch viele Hochschulen verlängern bereits die Semesterferien.

Laut heutigen Bekanntgaben wurden in vielen Bundesländern (u.a. Saarland, Bayern, Berlin und Nordrhein-Westfalen) Schließungen aller öffentlichen Schulen ab dem 16. März 2020 verfügt. Die Schülerinnen und Schüler müssen daher z.B. in Bayern vorübergehend bis zum 17. April 2020 zuhause bleiben. Sie werden dort über Internet und andere Wege von ihren Schulen mit Unterrichtsmaterial versorgt und lernen zuhause. Konkrete Auskünfte zur Situation vor Ort erteilt deine Schule!

Die Abiturprüfungen sollen (Stand: 13.03.2020) grundsätzlich wie geplant stattfinden, in Einzelfällen könnte es aber zu Terminverschiebungen kommen. Die Schulen informieren ihre angehenden Abiturientinnen und Abiturienten über die geplanten Maßnahmen. Frag ggf. dort nach. Wir drücken allen Prüflingen schon heute fest die Daumen und wünschen gutes Gelingen!

Viele Hochschulen verlängern die Semesterferien

Auch der Start des kommenden Sommersemesters an den deutschen Unis und Hochschulen wird in vielen Fällen ebenfalls verschoben: An der HAW Hamburg etwa beginnt das neue Semester laut heutiger Veröffentlichung erst am 20. April 2020. Natürlich können und sollen Studierende die Zeit zuhause zum Lernen nutzen. Informiere dich am besten direkt auf der Website deiner Hochschule, ob es zu einem verschobenen Semesterstart kommt!

Alle Maßnahmen dienen dem Schutz vor einer weiteren Verbreitung des Corona-Virus. Verantwortliche aller Stellen appellierten daher heute an das Verständnis der Betroffenen für die Maßnahmen.