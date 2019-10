Mediennutzung von Studierenden

Medien

Mediennutzung von Studierenden

Whatsapp, Moodle, Youtube - Das Forschungsprojekt You(r) Study untersucht die Mediennutzung von Studierenden. In Zusammenarbeit von Universitäten deutschlandweit sollen Schlüsse über das mediendidaktische Vorgehen an Hochschulen und dessen Verbesserungsmöglichkeiten gezogen werden.