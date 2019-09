Jugendwettbewerb

50 Jahre „jugend creativ“

Der weltweit größte internationale Jugendwettbewerb „jugend creativ“ feiert 50-jähriges Jubiläum. Seit der Wettbewerb 1970 von den Volks- und Raiffeisenbanken ins Leben gerufen wurde, haben über 90 Millionen Kinder daran teilgenommen. Am 1. Oktober 2019 beginnt die neue Wettbewerbsrunde zum Thema „Glück ist…“

In langjähriger Tradition werden Schüler zur kreativen Auseinandersetzung mit aktuellen sozialen und gesellschaftlichen Themen aus ihrer Lebenswelt motiviert. Der diesjährige Wettbewerb findet unter der Schirmherrschaft von Schauspielerin Iris Berben statt und startet mit einem Grußwort von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Aufgabe ist es, sich in Bildern und Kurzfilmen kreativ mit dem Thema Glück und all seinen Facetten auseinanderzusetzen. Der Wettbewerb richtet sich an die Schülergruppen der Klassen 1-4, 5-9 und 10-13 mit jeweils unterschiedlichen Leistungsanforderungen.



Einsendeschluss für alle Beiträge ist der 21. Februar 2020. Nach Jurierungen auf Orts- und Landesebene wählen im Mai 2020 zwei Expertenjurys die besten Bilder und Filme Deutschlands aus. Die Bundessieger werden im August 2020 eine Woche lang in der Talentschmiede von professionellen Filmemachern, Medien- und Kunstpädagogen gefördert. Im Bereich Bildgestaltung besteht unter den Bundessiegern bis zum 9. September 2020 noch die Chance auf eine internationale Auszeichnung.