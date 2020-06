Imagekampagne

Berufe in der Pflanzenzüchtung

Der Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter (BDP) zeigt die Vielfalt von Berufen in der Landwirtschaft und im Gartenbau in einer neuen Videoreihe.

Pflanzen werden schon lange nicht mehr lediglich zur Nahrungsgewinnung gezüchtet. Pflanzen liefern Sauerstoff und können als Energielieferanten eingesetzt werden.

Um Nachwuchskräfte auf die Vielfalt der Branche aufmerksam zu machen, gibt der Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter in seiner neuen Videoreihe Einblick in verschiedene Berufe rund um die Pflanzenzüchtung. Auf YouTube können sich Interessierte Videos zu den Berufen Gärtner, Pflanzentechnologe und „Export Sales Manager“ ansehen. So erfahren sie zum Beispiel, wie ein Vertriebsmitarbeiter mit der Kartoffel um die Welt reist und die jeweiligen Bedingungen für Anbau und Ernte vor Ort begutachtet.

Auf abi» finden Interessierte ebenfalls Informationen zu den vorgestellten Berufen, etwa in den Beiträgen Berufe in der Natur und Ausbildungsberufe im Freien.

Mehr Infos Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter e.V.

die-pflanzenzuechter.de