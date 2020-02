Schülerwettbewerb

Beste Idee für Mikrochip gesucht

Der Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V. (VDE) und das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) laden zum 19. „INVENT a CHIP“-Wettbewerb für Schüler der achten bis 13 Klasse ein. Für die kreativsten Mikrochip-Entwickler winken großartige Preise.

Mikrochips sind Bestandteil nahezu aller elektronischen Anwendungen. Wer gerne tüftelt und Freude an Mathematik, Technik und Naturwissenschaften hat, kann seine eigene Mikrochip-Idee bis zum 29. März 2020 beim VDE einreichen. Ziel des Wettbewerbs „INVENT a CHIP“ ist es, Schülern zu ermöglichen, eine logische Schaltung nach ihren eigenen Ideen mit einem Hardware-Board und Sensoren zu bauen. Ein Impuls aus dem Jahr 2019 war beispielweise ein Roboter, der Müll erkennt und aufsammelt.

Für die Teilnahme am Wettbewerb werden keine Vorkenntnisse im Chipdesign gefordert, das Wissen dazu wird im Praxisteil des Wettbewerbs in einem Camp an der Leibniz Universität Hannover vermittelt. Zu gewinnen gibt es für die besten Erfindungen nicht nur Geldpreise, sondern auch Praktika und Kontakte zur Industrie. Zur Teilnahme muss vorab ein Fragebogen mit 20 Fragen rund um Mikroelektronik beantwortet werden. Die Anmeldung ist darüber hinaus auch als Team möglich.