FSJ im Ausland

Bewerbungsschluss für FSJ mit „kulturweit“

Mit einem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) im Ausland kann man neue Erfahrungen sammeln und gleichzeitig anderen helfen. Beim Freiwilligendienst „kulturweit“ läuft die Bewerbungsfrist für eine sinnstiftende Auszeit noch bis zum 3. Mai 2021.

Ob im Bereich Kultur, Bildung oder Natur und Umweltschutz: Es gibt viele Möglichkeiten, sich im Rahmen eines FSJ zu engagieren. Der Freiwilligendienst der deutschen UNESCO-Kommission, „kulturweit“, unterstützt junge Menschen von 18 bis 26 Jahren während ihrer Zeit im Ausland.

Zur Wahl stehen Projekte in den Bereichen Bildung, Kultur und Natur. Freiwillige können sich für sechs oder zwölf Monate an einer der Partnerorganisationen von „kulturweit“, zum Beispiel an einem Goethe-Institut, engagieren. Vermittelt werden freie Stellen für ein FSJ in Ländern des Globalen Südens und Osteuropa. Kulturweit unterstützt die Freiwilligen während ihrer Zeit im Ausland mit Sprachkursen, Seminaren, Beratung sowie monatlichen Zuschüssen. Gefördert wird das Programm vom Auswärtigen Amt.

Mehr Infos kulturweit kulturweit.de/kalender