Berufliche Orientierung

Bundesweite virtuelle Bildungsmesse

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie können Veranstaltungen bis auf Weiteres nicht stattfinden. Um junge Menschen in ihrer beruflichen Orientierung weiterhin zu unterstützen, startet azubi- & studientage eine virtuelle Bildungsmesse.

Unter dem Slogan „Die Zukunft braucht DICH!“ bietet die azubi- & studientage-Messe Orientierung für Schulabgänger, Berufseinsteiger oder Menschen, die sich beruflich neu orientieren möchten.

Bundesweit haben Interessierte zwischen dem 30. März und dem 31. Mai 2020 die Gelegenheit, in einem virtuellen Raum Ausbildungs- und Bildungsangebote abzurufen. So können die Besucher beispielsweise mittels einer Ausstellerliste direkten Kontakt zu Firmen knüpfen oder per Suchbörse ihren Wunschberuf, das passende Unternehmen oder die geeignete Hochschule finden.