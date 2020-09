Ausgezeichnet!

abi.de erhält Comenius-EduMedia-Medaille 2020

Das vor kurzem umfassend modernisierte Internet-Portal „abi» dein weg in studium und beruf“ der Bundesagentur für Arbeit ist mit der begehrten Comenius-EduMedia-Medaille ausgezeichnet worden. Dieser Award wird jährlich für einige besonders herausragende digitale Bildungsmedien vergeben.

2020 ist das 25. Jahr, in dem die Gesellschaft für Pädagogik, Information und Medien e.V. (GPI) den Comenius-Award vergibt. Die Preisverleihung fand am 24.09.2020 in – bedingt durch die Corona-Pandemie – modifizierter Form mit begrenzter Teilnehmer*innenzahl in Berlin statt und konnte online in einem Videolivestream verfolgt werden.

Herausragendes digitales Bildungsmedium Das abi» Portal steht Schüler*innen der Sekundarstufe II als zentrales bundesweites Berufsinformationsmedium zur Verfügung. Die Website bietet täglich aktuelle Beiträge rund um die Berufswahl, Studiengänge und Berufsausbildung, darunter Themen der Woche, News, Blogs, Videos und Newsletter. Eine Übersicht über die deutsche Hochschullandschaft (abi» Hochschulpanorama) und ein Toolkit zur Bewerbung (abi» Bewerbungsbox) ergänzen das Angebot. Die Jury lobte das abi-Portal als "umfassende, medial sehr ansprechend aufbereitete Orientierungs- und Informationshilfe". Im Mai dieses Jahres wurde das Portal im Auftrag der Bundesagentur für Arbeit komplett neu gestaltet, noch übersichtlicher und benutzerfreundlicher. Dank „mobile first“ Design ist eine reibungslose Nutzung der Seite auf allen Endgeräten und ein nahtloser Übergang zu anderen Medien der Bundesagentur für Arbeit gewährleistet.

Vernetzt mit anderen Informationsmedien der BA Mit nur einem Klick gelangen die Nutzer*innen zu den digitalen Orientierungshilfen Check-U, Studiensuche, studienwahl.de, BERUFENET sowie zu weiteren Beratungsangeboten der Bundesagentur für Arbeit (BA). Begleitend zum Internet-Portal gibt es das gedruckte abi» Magazin, das mehrmals im Jahr zu ausgewählten wichtigen Themen informiert. Es ist an allen Schulen der Sekundarstufe II in Deutschland sowie im Berufsinformationszentrum (BIZ) kostenfrei erhältlich. Die Bundesagentur für Arbeit als Herausgeberin und der beauftragte Meramo Verlag in Nürnberg freuen sich sehr über die Comenius Medaille 2020, mit der die inhaltliche und digitale Qualität der Medienkombination unterstrichen wird.

Weitere Informationen Gesellschaft für Pädagogik, Information und Medien e.V. (GPI)

comenius-award.de Presse-Info der Bundesagentur für Arbeit

PDF-Download