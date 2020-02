Einwöchiges Kennenlernstudium

Sommeruniversität TU Dresden

In den Sommerferien 2020 sind Schüler dazu eingeladen, die Technische Universität (TU) Dresden zu besuchen, an Projekten zu arbeiten und mit Studierenden in Kontakt zu treten. Anmeldungen für die einwöchige Sommeruniversität sind ab sofort möglich.