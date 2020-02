Buchtipp

Fit fürs Abi in letzter Minute

Die Buchreihe „Abi last minute“ von Klett bietet optimale Abiturvorbereitung für alle Schüler, die „spät dran“ sind oder das Wichtigste nochmal wiederholen wollen.

Deutschlandweit stehen in den nächstens Wochen die Abiturprüfungen an – über 400.00 Schüler bereiten sich gerade darauf vor. Um den Wissenstand noch einmal aufzufrischen oder wichtiges in kurzer Zeit zu wiederholen kann auf die neuen Lernhilfen von Klett zurückgreifen.

Die Bücher sind für folgenden Fächer erhältlich: Biologie, Chemie, Deutsch, Englisch, Geschichte, kath. Religion, Mathematik, Physik, Politik, Sport und Wirtschaft. Alle beinhalten prüfungsrelevante Themen mit 150 Begriffen, die in Stichpunkten erklärt werden.