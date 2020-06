SommerUNI

Girls only

Schülerinnen der 10. bis 13. Jahrgangsstufe, die Interesse an MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) haben, können sich ab 1. Juli 2020 für die SommerUNI in Hannover anmelden.

Die „Girls only – SommerUNI“ ist ein Projekt der Leibniz Universität Hannover, die jährlich in den Sommerferien für Mädchen angeboten wird. Durch die Corona-Krise musste auch das Programm der SommerUNI neu ausgelegt werden. Dieses Jahr findet alles virtuell statt: Die Teilnehmerinnen können vom 20. bis 24. Juli 2020 an Videovorträgen, einen virtuellen Laborrundgang oder Gebäudeführungen teilnehmen. Fragen, die die Schülerinnen mitbringen, beantworten Lehrende in Live-Chats. Interessierte benötigen für die Teilnahme ein internetfähiges Endgerät und einen Internetzugang.

Eine Anmeldung ist ab Mittwoch, den 1. Juli 2020, möglich. Dieses Jahr gibt es keine Platzbegrenzung. Zudem können sich auch Jungs anmelden. Weitere Informationen zur SommerUNI gibt es auf der Website.

Mehr Infos Leibniz Universität Hannover uni-hannover.de/sommeruni