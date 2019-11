Nachwuchswettbewerb

Jugend forscht der Region Bonn/Köln

Zum 55. Mal veranstaltet Jugend forscht den renommierten Nachwuchswettbewerb. Unter dem Motto „Schaffst Du!“ können sich Interessierte noch bis zum 30. November 2019 anmelden.

Herausragende Leistungen in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik werden dieses Jahr wieder im bundesweiten Nachwuchswettbewerb prämiert. Der zugehörige Regionalwettbewerb Bonn/Köln wird dieses Jahr zum neunten Mal durch die Universität Bonn ausgetragen.

Teilnehmen können junge Menschen ab der vierten Klasse und bis zu 21 Jahren. Bei Studierenden ist die Bedingung, dass sie sich noch im Jahr des Studienbeginns befinden.

Im vergangenen Zyklus stellten 73 Forschende an der Uni Bonn insgesamt 35 Projekte vor. Die aktuelle Anmeldefrist endet am 30. November 2019. Die Ergebnisse werden am Freitag, den 28. Februar 2020 präsentiert.