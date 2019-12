Wettbewerb

Jugend präsentiert 2020

Gleichaltrige mit einer Präsentation über Themen wie Mathe, Informatik, Naturwissenschaften oder Technik begeistern – dieses Ziel verfolgt der Wettbewerb Jugend präsentiert und richtet sich an Schüler ab der siebten Klasse bis zu einem Alter von 21 Jahren. Einsendeschluss ist der 15. Februar 2020.

Die Aufgabe: Drehe ein Bewerbungsvideo von einer Präsentation, die schlüssig eine naturwissenschaftlich-mathematische Frage beantwortet. Schüler können sich mit dem Thema entweder alleine oder auch in Teams bis zu zwei Personen auseinandersetzen. Ziel des Wettbewerbs ist es, die Präsentationskompetenzen von Schülern zu fördern.

Für den Dreh ist kein besonderes technisches Equipment erforderlich, es reicht auch eine Handykamera. Eine hochkarätige Jury, bestehend aus Wissenschaftlern, Rhetorikfachleuten und Alumni des Wettbewerbs bewerten das Video nach folgenden drei Kriterien: Sachkenntnis, Darstellungsvermögen und Adressatenorientierung.

Nach der Bewertung erfolgt gegebenenfalls eine Einladung zum Länderfinale und in eine Präsentationsakademie, an der die hundert besten auf das Finale vorbereitet werden. Neben der Fachjury darf dort auch das Publikum vor Ort mitreden. Das Finale findet vom 18. bis 20. September 2020 in Berlin statt.