Wettbewerb

Kreativwettbewerb zum Thema „Upcycling“

Unter dem Motto „Clever sparen mit deiner Upcycling-Idee“ können sich Kreative ab einem Alter von 18 Jahren mit ihren nachhaltigen Ideen bewerben. Insgesamt sind Preisgelder in Höhe von 5.000 Euro zu gewinnen. Einsendeschluss ist der 30. März 2020.

Ideen, wie man aus Objekten, die eigentlich als Müll deklariert waren, nützliche Tools oder Gegenstände entwerfen kann sind bei diesem Wettbewerb sehr gefragt. Denn Upcycling schont nicht nur natürliche Ressourcen und vermeidet Müll, sondern schützt auch die Umwelt. Die Unternehmen comparado GmbH und suxeedo GmbH veranstalten daher einen Wettbewerb zu diesem aktuellen Thema.

Die Ausschreibung richtet sich an Privatpersonen oder Unternehmen und Start-ups, die in getrennten Kategorien starten. Eingereicht werden können Konzepte für hochwertige Do-it-yourself-Möbel, innovative Ideen zur Wiederverwendung von Abfall oder zur Herstellung von neuen Produkten.

Die Bedingungen: Die vorgestellte Idee darf in der Herstellung nicht mehr als 50 Euro kosten. Die glücklichen Gewinner erwarten Geldpreise in Höhe von 1.500 bis 5.000 Euro. Bei Unternehmen wird das beste Konzept nach Umsetzbarkeit, Langlebigkeit und Innovation bewertet und einmalig 2.000 Euro an den Gewinner ausgezahlt.