Internationaler Freiwilligendienst

Kulturweit engagieren

Noch bis zum 30. Juni haben junge Menschen zwischen 18 bis 26 Jahren die Möglichkeit, sich für den internationalen Freiwilligendienst kulturweit der Deutschen UNESCO-Kommission zu bewerben.

Stark machen und sich weltweit für Bildung, Kultur und Natur einsetzen? Wer darauf Lust hat, kann sich kulturweit freiwillig engagieren und für sechs oder zwölf Monate einen Freiwilligendienst leisten. Teilnehmer können sich beispielsweise als Assistenz im Deutschunterricht an der Europaschule Tiflis, in der Kulturprogramm-Abtteilung am Goethe-Institut in Hanoi oder im Biosphärenreservat am Mount Elgon an der Grenzen zwischen Uganda und Kenia betätigen.

Während des Aufenthalts übernehmen die Freiwilligen vielfältige Tätigkeiten und setzen auch eigene Projekte um. Dabei fördern sie ihre Persönlichkeitsentwicklung, machen neue Erfahrungen und erweitern ihre Kompetenzen.

Interessierte, die sich für den Freiwilligendienst bewerben möchten, können am 25. Juni 2020 von 13 bis 14 Uhr an einem Onlineseminar teilnehmen, in dem alle Fragen rund um die Bewerbung für kulturweit geklärt werden. Dieses findet über Zoom statt. Alle Teilnehmer erhalten vorab einen Link. Eine Anmeldung für die Teilnahme am Onlineseminar ist erforderlich.

Mehr Infos kulturweit.de/bewerbung Onlineseminar: Die Welt entdecken – wie bewerbe ich mich für kulturweit? unesco-de.zoom.us/webinar