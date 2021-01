Hauptbereich

Abitur-Prüfungen 2021

Lernhilfen für das Abitur

Schüler*innen, die in diesem Jahr zu den Abiturprüfungen antreten, sind in Zeiten von Corona mehr auf sich alleine gestellt als sonst. Um das selbstständige Lernen zu erleichtern und eventuelle Defizite auszugleichen, bietet der Klett Verlag Lernmaterial an.

Für Schüler*innen stehen mehr als 40 Titel aus den Reihen „Sicher im Abi“ oder „Abi last minute“ bereit. Beide helfen bei der selbstständigen Abitur-Vorbereitung in unterschiedlichen Fächern. Wer sich gründlich auf das Abitur vorbereiten möchte, kann auf die „Sicher im Abi“ Titel zurückgreifen:

„Oberstufen-Wissen“ vermittelt einfach und kompakt den Stoff der verschiedenen Prüfungsfächer von Biologie bis Physik.

„Kompakt-Wissen“ fasst den Lernstoff für die Oberstufe und das Abi für jedes Prüfungsfach komprimiert zusammen.

In „Klausur-Training“ lassen sich Abitur-Klausuren für die Fächer Deutsch, Mathe, Englisch und Französisch ganz gezielt üben.

Das „10-Minuten-Training“ lässt keine Zeit verstreichen. Die kleinen Lernportionen lassen sich an vollen Tagen trotzdem noch unterbringen.

Schüler*innen, denen es an Motivation und Zeit fehlt oder die sich Dinge schnell merken, können ihr Wissen durch die Reihe „Abi last minute“ auffrischen. Biologie, Sport oder Wirtschaft – die Reihe macht eine kurzfristige Vorbereitung für eine Vielzahl von Fächern möglich. Die Bücher sind im Buchhandel oder auf der Webseite erhältlich.