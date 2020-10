DECHEMAX-Schülerwettbewerb

MINT trifft Muse

Die Verbindung zwischen Chemie und Kunst können Schüler*innen im Rahmen des DECHEMAX Schülerwettbewerbs erkunden.

An dem Wettbewerb mit dem Titel „MINT trifft Muse“ können Schülerteams der Klassen 7 bis 10, E- und Q-Phase aus dem gesamten Bundesgebiet teilnehmen. Dieses Mal dreht sich alles um „die Wissenschaft der Kunst“. Was uns die Chemie über die Kunst verrät und wie man zum Beispiel herausfinden kann, ob ein Gemälde tatsächlich von einem Künstler stammt, können Schüler*innen im Rahmen des Wettbewerbs durch Experimente erfahren.

In der ersten Runde beantworten die teilnehmenden Teams online jede Woche eine Frage aus den Bereichen Chemie, Biotechnologie und Technik. Wer mindestens sechs richtige Antworten einsendet, erhält eine Urkunde. Erfolgreiche Teams rücken in die zweite Runde vor, in der sie zu Hause spannende Experimente durchführen. Die drei Gewinnerteams erhalten eine Einladung zu den europäischen Kongressen für Chemische Technik und Biotechnologie in Berlin im September 2021, eine Urkunde sowie einen Scheck über 250 Euro.

Bis zum 18. November können sich Teams aus drei bis fünf Schüler*innen auf der Dechemax-Webseite für den Wettbewerb anmelden.

Mehr Infos DECHEMAX: dechemax.de/wettbewerb.html