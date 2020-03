Corona-Pandemie

Neue Termine für Abiturprüfungen

Die Bundesländer Bayern, Mecklenburg-Vorpommern und Baden-Württemberg haben angesichts der aktuellen Corona-Pandemie beschlossen, die Abiturprüfungen 2020 in den Mai zu verschieben.

Weil der Unterricht in den Schulen bis nach den Osterferien eingestellt ist, fehlt es den Schülerinnen und Schülern an ausreichender Vorbereitungszeit für die Abiturprüfungen. Ein neuer Terminplan soll dem entgegenwirken und auch genügend Zeit für ausstehende Leistungsnachweise gewährleisten.

Folglich finden die schriftlichen Abiturprüfungen 2020 in Bayern – statt ab dem 30. April – nun zwischen dem 20. und 29. Mai statt. Die mündlichen Prüfungen (Kolloquien) werden vom 15. bis 26. Juni abgehalten. In Baden- Württemberg findet das Abitur nun vom 18. bis zum 29. Mai statt, die neuen Termine für die mündlichen Prüfungen sind vom 20. bis 29. Juli 2020. Die bisherigen Termine für die schriftlichen Abiturprüfungen in Mecklenburg-Vorpommern wurden auf den 19. bis 28. Mai verschoben. Auch die Nachholtermine werden entsprechend angepasst, sodass eine fristgerechte Bewerbung an Hochschulen möglich bleibt.

Aufgrund der dynamischen Entwicklungen der Corona-Krise können weitere Veränderungen im Ablauf der Abiturprüfungen nicht ausgeschlossen werden. Aktuelle Auskünfte gibt die Homepage des jeweiligen Ministeriums.