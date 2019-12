Mobbing an Schulen

Online-Programm gegen Mobbing

„Gemeinsam Klasse sein“ – so heißt ein neues Online-Angebot für Schulen. Es hält Lehrmaterial zur Prävention von Mobbing und Cybermobbing bereit. Nach einjähriger Testphase ist das Programm nun bundesweit verfügbar.

Gemeinsam mit der Techniker Krankenkasse (TK) hat die „Beratungsstelle Gewaltprävention“ der Behörde für Schule und Berufsbildung in Hamburg ein neues Online-Programm entwickelt. Es stellt Lehrmaterialien auf einer digitalen Plattform zur Verfügung. Lehrkräfte können so bis zu fünf Projekttage rund um das Thema Mobbing und Cybermobbing gestalten. Ziel ist die Sensibilisierung, die Aufklärung und die Prävention von Mobbing an Schulen und im Internet.

Seit diesem Schuljahr haben die Bundesländer Berlin, Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz, Saarland, Hamburg, Schleswig-Holstein, Bremen und Niedersachsen die Möglichkeit, teilzunehmen. Im kommenden Jahr soll das Programm auch in Hessen und Brandenburg starten.