Praktikum

Physik Sommerpraktikum

Schüler ab der zehnten Klasse haben ab sofort die Möglichkeit an der Leibniz Universität in Hannover sich für das Physik-Sommerpraktikum zu bewerben. Die Bewerbung kann bis zum 15. Mai 2020 eingereicht werden.

Laser, Forschung, Elektronik und viele Informationen zu einem Physikstudium – das sind die Inhalte des phySiqo-Sommerpraktikum am Institut für Quantenoptik. Schüler haben so die Chance herauszufinden, ob ein Physikstudium das Richtige für sie ist.

Das ausführliche Motivationsschreiben, das zusätzlich zum Lebenslauf und letztem Schulzeugnis benötigt wird, muss erklären, warum man sich für das Praktikum bewirbt, was einen an der Physik fesselt und welche Erwartungshaltung man mitbringt. Danach werden zehn Schüler mit Hilfe einer Jury für das Praktikum ausgewählt.

Alle Bewerber erhalten als Belohnung für ihre Mühe einen Büchergutschein über 100 Euro, der bei Studienbeginn an der Fakultät eingelöst werden kann. Für Unterbringung mit Frühstück in Hannover sowie Mittagessen in der Mensa ist unter der Woche gesorgt. Für die Anfahrt wird den Teilnehmern ein Schülerferienticket für Niedersachsen und Bremen erstattet.