Begabtenförderung

Stipendien der Konrad-Adenauer Stiftung

Die Stipendien der Konrad-Adenauer Stiftung werden auch während der Corona-Krise ohne Einschränkungen vergeben. Bewerbungsschluss ist der 15. Juli 2020.

Durch die Corona-Krise und die damit verbundenen finanziellen Herausforderungen für Studierende gewinnen Stipendien an Bedeutung. Studierende aller Fachrichtungen können sich bei der Konrad-Adenauer Stiftung bewerben.

In der aktuellen Auswahlphase wurden bereits über 500 Bewerbungsgespräche digital abgehalten. Die Stipendiatinnen und Stipendiaten hatten zudem während des Lockdowns die Möglichkeit, sich in Hochschulgruppen über coronabedingte Auswirkungen in Gesellschaft und Politik auszutauschen. Auch die individuelle Beratung wurde auf digitale Kommunikationsmittel umgestellt und intensiviert.

Engagierten Abiturientinnen und Abiturienten sowie Studierende können noch bis zum 15. Juli ihre Bewerbungsunterlagen auf der Website der Stiftung einreichen.

Mehr Infos Konrad-Adenauer Stiftung www.kas.de