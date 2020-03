Buchrezension

Stories for Future

Greta Thunberg und Luisa Neubauer sind inzwischen fast allen Schülerinnen und Schüler in Deutschland ein Begriff. Dennoch setzen sich weitere Jugendliche weltweit für ganz unterschiedliche Anliegen ein. Die italienische Journalistin Viviana Mazza gibt 13 dieser unbekannteren Aktivisten erstmals eine Stimme.

Die Autorin gibt mit Stories for Future einen breiten Einblick in die Sorgen und Nöte von Kindern und Jugendlichen. Von Afghanistan bis nach Honduras, vom Vereinigten Königreich bis nach Simbabwe. Insgesamt 13 Jugendliche berichten, oft in persönlichen Interviews mit Mazza, von ihren Schicksalsschlägen und ihrem Aktivismus.

Das Buch macht dabei positiv darauf aufmerksam, dass es bei Aktivismus nicht zwingend darum gehen muss, die gesamte Welt grundlegend zu revolutionieren. Viel eher wird jeder Form von Aktivismus Anerkennung und Wertschätzung entgegengebracht

Das 200 Seiten starke Buch fördert das Selbstwertgefühl von engagierten jungen Frauen und Männern. Auch die Spannbreite der Thematiken ist bemerkenswert: Es geht unter anderem um Frauenrechte oder Bildung.