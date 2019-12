Orientierungsjahr

Studien- und Berufsorientierung in der Technikbranche

Ab April 2020 können technikinteressierte Abiturienten am Orientierungsjahr „O ja!“ teilnehmen und in verschiedene Ausbildungs- und Studienberufe schnuppern.

Berufliche Orientierung gelingt nicht immer mühelos – deshalb hat die Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW Berlin) zusammen mit der Berliner Handwerkskammer das „Orientierungsjahr Ausbildung Studium“, kurz: „O ja!“, ins Leben gerufen.

Während zwei Semestern erhalten Teilnehmer Einblicke in gewerblich-technische Ausbildungsberufe und Studiengänge. Somit können erste praktische Erfahrungen und Grundlagenwissen beispielsweise in Programmierung und in Fremdsprachen gesammelt werden.

Außerdem bekommen sie bei einem darauffolgenden Einstieg in die Ausbildung oder ins Studium Unterstützung. Darüber hinaus besteht zudem die Möglichkeit, Ausbildungs- und Studienzeit nach einer Teilnahme zu verkürzen. Der Unterricht findet auf dem Campus Wilhelminenhof der HTW Berlin sowie im Bildungs- und Technologiezentrum der Handwerkskammer statt. Der Studienbeitrag beläuft sich auf 306,89 Euro pro Semester. Bis zum 15. Januar 2020 können sich Interessierte über das Online-Bewerbungsportal der HTW bewerben.