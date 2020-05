Schulcampus MINT

Studienorientierung in MINT

Mit dem „Schulcampus MINT“ unterstützt die Hochschule Anhalt Schulabsolventen dabei, ihren Wunschstudiengang zu finden.

Der Schulcampus MINT bietet Angebote zur Orientierung in MINT-Studiengängen wie Informatik, Maschinenbau oder Biotechnologie. Damit möchte die Hochschule Anhalt Abiturienten und Abiturientinnen unterstützen, ihren persönlichen Weg zu finden.

Hierzu räumt der Schulcampus MINT mit Vorurteilen gegen Mathe, Physik, Chemie, Informatik und Co. auf, beleuchtet ihr Potenzial und will Begeisterung für diese Studienfächer wecken. Das Team des Schulcampus‘ bietet die Beratungs- und Orientierungsangebote per E-Mail, Social Media und auf Anfrage auch durch einen Chat an.

Zusätzlich können bereits Schülerinnen und Schüler ab der achten Klasse am Netzwerk „Na LoS!“ teilnehmen. Das ist ein Zusammenschluss naturwissenschaftlich-technischer Schülerlabore in Sachsen-Anhalt. Auch „Na LoS!“ hält ein vielfältiges Angebot zur Studien- und Berufsorientierung bereit.

Mehr Infos Schulcampus MINT der Hochschule Anhalt hs-anhalt.de/schulcampus-koethen