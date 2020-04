Bewerbungsphase für „Kultur und Bildung“ startet

Bewerbungsphase für „Kultur und Bildung“ startet

Du bist zwischen 15 und 26 Jahre alt und möchtest in diesem Jahr den Arbeitsalltag in Kulturbetrieben kennenlernen? Dann informiere dich jetzt über den Freiwilligendienst Kultur und Bildung in Bayern.