Freiwilligendienst im Ausland, Praktikum und Co.

Corona-Krise: Was wird aus meiner Auszeit nach dem Abi?

Durch die weltweiten Reisewarnungen und Kontaktbeschränkungen ändern sich zwangsläufig die Pläne vieler Abiturientinnen und Abiturienten für die Zeit zwischen Abschluss und Studium oder Ausbildung. Von Änderungen betroffen sind Freiwilligendienste im In- und Ausland, Praktika und weitere Überbrückungsmöglichkeiten. Doch mit ein bisschen Flexibilität machst du das Beste aus der Situation.

Ob Freiwilligendienst, Au-pair oder WWOOFen: Wegen der Corona-Pandemie können viele dieser Programme in diesem Jahr nicht wie geplant stattfinden. Wer beispielsweise ein Freiwilliges Jahr oder einen Auslandsaufenthalt mit einer Organisation (Au-pair, Sprachreise, etc.) geplant hat, sollte direkt dort nachfragen. Viele Veranstalter beziehungsweise Entsender informieren regelmäßig über den aktuellen Stand. Sie ermöglichen in vielen Fällen auch den Aufschub des Dienstes oder des Aufenthalts auf einen späteren Zeitraum ohne Mehrkosten.

Wenn du flexibel bist, was die Dauer und das Zielland angeht, kannst du dich jetzt durchaus für internationale Jugendfreiwilligendienste (IJFD) in der zweiten Jahreshälfte oder für 2021 bewerben. Die Bewerbungsfrist zum Beispiel für den „kulturweit“-Freiwilligendienst für das Jahr 2021wurde bis zum 30. Juni 2020 verlängert.

Vielleicht hast du schon einen Studienplatz für das Wintersemester 2020/21 und wolltest zwischen Abitur und Studienbeginn ein Praktikum im Inland absolvieren? Wenn ein Pflichtpraktikum, das Voraussetzung für die Zulassung zu bestimmten Fächern ist, abgesagt wurde, solltest du direkt das Prüfungsamt deiner Hochschule kontaktieren um eine Lösung zu finden.

Bei freiwilligen Praktika im Ausland besteht die Möglichkeit, sie auch noch innerhalb des Studiums nachzuholen. In den meisten Studienplänen sind Fachsemester im Ausland oder Praxissemester fest eingeplant. Es spricht also nichts dagegen, praktische Erfahrungen im Ausland zu einem späteren Zeitpunkt zu sammeln – sobald sich die aktuelle Situation entspannt hat.

Mehr Infos kulturweit kulturweit.de weltwärts weltwaerts.de Internationale Jugendgemeinschaftsdienste ijgd.de AuPairWorld aupairworld.com rausvonzuhaus rausvonzuhaus.de