Broschüre

Orientierungshilfe für Auslandsreisen

Wer nach seinem Abitur ins Ausland gehen möchte, steht oft vor einem Berg an organisatorischen Vorbereitungen. Zudem muss man sich zwischen den verschiedenen Arten eines Auslandaufenthalts entscheiden. Die gemeinnützigen Carl Duisberg Centren geben hierfür Tipps und Tricks nach individuellen Bedürfnissen.

Sprachkurse, Arbeit bei Hilfsorganisationen, Praktika, Kurzstudium oder klassisches Work and Travel. Die Möglichkeiten für einen Auslandsaufenthalt nach dem Abitur scheinen buchstäblich grenzenlos. Dazu kommt, dass jedes Land eigene Anforderungen bezüglich Visa oder Arbeitserlaubnis an Reisende stellt.

Um in dieser Informationsflut nichts zu übersehen und den Überblick leichter bewahren zu können, bieten die Carl Duisberg Centren eine Broschüre für Reiseinteressierte an, die verschiedene Länder und Reiseformen in den Blick fassen. Die Broschüre „Study, Work & Volunteer 2020“ kann auf der Internetseite kostenlos heruntergeladen werden.