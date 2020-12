Hauptbereich

Boys‘Day

Informationswebseite „Zukunftsberuf-Grundschullehrer“ für junge Männer

In Deutschland fehlt es an Grundschullehrern. In den letzten 30 Jahren ist ihr Anteil von 40 Prozent auf 12 Prozent geschrumpft. Deshalb gibt es ein neues Internetportal, das junge Männer über den Beruf und das dazugehörige Lehramtsstudium informieren soll.

Das neue Portal will Jungen über die Möglichkeiten in sozialen, erzieherischen und pflegerischen Berufen informieren. Denn Männer sind in diesen Tätigkeitsfeldern stark unterrepräsentiert – dabei sind sie gesellschaftlich höchst relevant.

Anhand von Videoclips und Online-Tests können sich junge Männer informieren, was Grundschullehrer machen und ob sie für diesen Beruf geeignet sind. Das Portal richtet sich zielgruppenorientiert an männliche Nachwuchskräfte. Wer gerne praktische Erfahrung sammeln möchte, hat die Chance dazu am „Boys‘ Day“. Er findet am 22. April 2021 statt.

Mehr Infos Zukunftsberuf Grundschullehrer zukunftsberuf-grundschullehrer.de