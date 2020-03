Corona-Virus

Maßnahmen bei Schulen und Unis

Um die weitere Ausbreitung des Covid-19-Virus in Deutschland zu bremsen, haben nun alle Bundesländer Schulschließungen veranlasst. Auch die Hochschulen verlängern bereits die Semesterferien. Die Abiturprüfungen in Bayern, Mecklenburg-Vorpommern und Baden-Württemberg wurden verschoben.

Laut heutigen Bekanntgaben sind nun in allen Bundesländern die öffentlichen Schulen geschlossen. Die Schülerinnen und Schüler werden aber über Internet und andere Wege von ihren Schulen mit Unterrichtsmaterial versorgt und lernen zuhause. Hier findest du genauere Informationen zu den jeweiligen Bundesländern:

Baden-Württemberg

Schulen sind bis 19. April geschlossen

alle Prüfungen werden verschoben

das neue Semester an den Hochschulen beginnt erst am 20. April

Abiturprüfugen sind vom 22. April auf den 18. Mai verschoben

Bayern

Schulen sind bis zum Beginn der Osterferien am 06. April geschlossen, Schülerinnen und Schüler müssen daher bis zum 19. April zuhause bleiben

Vorlesungsbeginn an den Hochschulen startet am 20. April

Abiturprüfugen sind vom 30. April auf den 20. Mai verschoben

Berlin

Oberstufenzentren und allgemeinbildende Schulen sind bis zum Ende der Osterferien, also bis zum 19. April geschlossen

an den Hochschulen wurde der Vorlesungsbeginn auf den 20. April verschoben

Brandenburg

der reguläre Schulunterricht wurde bis zum Ende der Osterferien eingestellt

Hochschulen starten erst zum 20. April ins Sommersemester

Bremen und Bremerhaven

Schulen sind bis 14. April geschlossen

in allen Hochschulen wird es bis zum 17. April keine Lehrveranstaltungen geben

Hamburg

vorerst sind die Schulen bis zum 29. März geschlossen

der Beginn des Vorlesungsbetriebs an den Hochschulen ist auf den 20. April verschoben

Hessen

bis zu den Osterferien (Beginn am 6. April) findet kein Unterricht mehr statt. Die Schulen bleiben jedoch geöffnet, um für Kinder von Eltern bestimmter Berufsgruppen eine Betreuung zu ermöglichen

am 19. März beginnen in Hessen die schriftlichen Abiturprüfungen, die Abiturienten sollen die Schule nur für diese betreten

Vorlesungsbeginn der Hochschulen wurde auf den 20. April verschoben

Mecklenburg-Vorpommern

bis 20. April bleiben alle Schulen geschlossen

Vorlesungen an Hochschulen beginnen am 20. April

Abiturprüfugen sind vom 30. März auf den 19. Mai verschoben

Niedersachsen

Schulen haben bis 18. April geschlossen

für Abiturienten beginnt ab dem 15. April der Unterricht

der Start des Sommersemsters an den Universitäten und Hochschulen wurde auf den 20. April verschoben

An den Universitäten wird der Vorlesungsbeginn auf den 20. April verschoben. Der Lehrbetrieb in Präsenzform an den Fachhochschulen wird bis zum 19. April ausgesetzt.

Nordrhein-Westfalen

Schulen bleiben bis 18. April geschlossen

der Vorlesungsbeginn der Hochschulen wurde auf den 20. April verschoben

Rheinland-Pfalz

bis zum 19. April bleiben hier die Schulen geschlossen

die geplanten Prüfungen für das mündliche Abitur finden erst ab dem 23. März statt

Vorlesungsbeginn an den Hochschulen startet am 20. April

Saarland

Schulen sind bis 24. April geschlossen

Abschlussprüfungen und Abitur finden wie geplant statt

das neue Semester startet an der Hochschule und Universität am 4. Mai

Sachsen

bis zum Ende der Osterferien sind alle Schulen geschlossen

die Abiturprüfungen starten am 22. April

die Universität Leipzig verschiebt den Start des Semesters auf den 4. Mai

Sachsen-Anhalt

Schulen sind bis 13. April geschlossen

der Start des Sommersemesters an den Hochschulen wurde auf den 20. April verschoben

Schleswig-Holstein

Schulschließungen gelten bis zum 19. April

in allen Hochschulen wird es bis zum 19. April keine Lehrveranstaltungen geben

Thüringen

bis 17. April sind alle Schulen geschlossen

das Sommersemester startet am 4. Mai

Die Abiturprüfungen sollen (Stand: 19.03.2020) grundsätzlich wie geplant stattfinden, in Einzelfällen könnte es aber zu Terminverschiebungen kommen, wie zum Beispiel in Bayern und Mecklenburg-Vorpommern. In Bayern werden die Abiturprüfungen vom 30. April auf den 20. Mai 2020 und in Mecklenburg-Vorpommern vom 30. März auf den 19. Mai 2020 verschoben. Die Schulen informieren ihre angehenden Abiturientinnen und Abiturienten über die geplanten Maßnahmen. Frag ggf. dort nach. Wir drücken allen Prüflingen schon heute fest die Daumen und wünschen gutes Gelingen!

Alle Maßnahmen dienen dem Schutz vor einer weiteren Verbreitung des Corona-Virus. Verantwortliche aller Stellen appellierten daher heute an das Verständnis der Betroffenen für die Maßnahmen.