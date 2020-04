Digitaler Masterinformationstag am Hasso-Plattner-Institut

Mastertag

Digitaler Masterinformationstag am Hasso-Plattner-Institut

Am 24. April bietet das Hasso-Plattner-Institut erstmals online einen Informationstag an. Interessierte können sich über Masterstudiengänge in Informatik und Ingenieurwissenschaften informieren.