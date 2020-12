Hauptbereich

Virtuelle Veranstaltungen

Diversity in der Adventszeit

Nicht nur in Unternehmen nimmt das Thema Diversity einen immer größeren Stellenwert ein, sondern auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen. Die Deutsche Bildung AG bietet zu diesem Fokusthema verschiedene Online-Veranstaltungen für Studierende und Berufseinsteiger*innen an.

In diesem Monat gibt es virtuelle Vorträge zu den Themen: Rassismus, Gleichstellung, Inklusion und Diversity-Management. Die Online-Veranstaltungen werden von Referent*innen aus den jeweiligen Fachbereichen gehalten.

Das gesamte virtuelle Angebot ist kostenfrei. Es genügt eine Registrierung zu der gewünschten Veranstaltung. Eine Übersicht über das Angebot finden Interessierte auf der Webseite der Deutschen Bildung AG.

Mehr Infos Deutsche Bildung deutsche-bildung.de