Analyse

Sind Eignungstests Alternativen zur Abiturnote bei der Studienplatzvergabe?

Die Abiturprüfungen wurden in vielen Bundesländern aufgrund der Corona-Krise bereits verschoben. Sogar die Frage, ob sie gänzlich entfallen müssen, wurde diskutiert. Vor diesem Hintergrund würden Eignungstests bei der Bewerbung um einen Studienplatz an Bedeutung gewinnen, wie das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) in seiner Publikation „CHECK Hochschulzugang in Deutschland“ schildert.