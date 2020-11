Online Schnupperstudium

Einblicke ins Studium an der TU Chemnitz

An der TU Chemnitz haben Schüler*innen und andere Studieninteressierte die Möglichkeit, mit einem Online-Schnupperstudium einen ersten Eindruck vom Studium zu gewinnen.

Die TU Chemnitz kann dieses Jahr online entdeckt werden. Vom 26. Oktober bis zum 4. Dezember können Schüler*innen der 9. bis 13. Klasse und andere Studieninteressierte online an Vorlesungen und Seminaren der verschiedenen Fakultäten teilnehmen. So bekommen sie einen Einblick in das gewünschte Studium.

Darüber hinaus erhalten die Interessierten abseits der Lehrveranstaltungen Informationen rund um das Leben und Studieren in Chemnitz. In der Kategorie „Entdecke die TU Chemnitz“ können sie sich mit zahlreichen Videos von und mit Studierenden oder Campusrundgängen ein Bild vom Leben in Chemnitz und vom Studienalltag machen.

Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung vorab ist nicht nötig. Interessierte können sich über die entsprechenden Links auf der Webseite in die virtuellen Vorlesungen und Seminare einwählen. Weitere Informationen zum Ablauf gibt es ebenfalls auf der Webseite der Universität.

Mehr Infos TU Chemnitz tu-chemnitz.de