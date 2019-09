Vorstudium OWL

Einstieg ins Wunschstudium

Du willst dich individuell und gezielt auf dein Studium vorbereiten? Die Fachhochschule Bielefeld bietet zu diesem Zweck in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule im Kreis Herford das Vorstudium OWL an.

OWL hilft dir, dich auf Zugangsprüfungen in den Fächern Englisch, Deutsch und Mathematik vorzubereiten. Aus einer Vielzahl von Modulen kannst du dir dein persönliches Lernprogramm zusammenstellen. Zusätzlich zu den Präsenzphasen der Kursangebote wird in einigen Kursen eine interaktive Lernplattform genutzt, auf der die Teilnehmenden miteinander in Kontakt treten und Lerninhalte wiederholen und vertiefen können.



Neben Mathematik und Sprachkenntnissen werden Workshops zum Training fachübergreifender Schlüsselqualifikationen angeboten, die für deinen Studienerfolg ebenfalls entscheidend sein können. Dazu gehören Zeit- und Selbstmanagement, effektiveres Lernen und die Bewältigung von Prüfungsangst.