Onlinekurs

Griechische und römische Städte virtuell entdecken

Am 2. April 2020 startet das digitale Lehrangebot „Discovering Greek & Roman Cities“ unter Federführung der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Die Anmeldung ist ab sofort für alle Interessierten möglich. Besondere Kenntnisse werden nicht vorausgesetzt.

Der dreisprachige (Deutsch, Englisch, Französisch) Onlinekurs richtet sich an alle, die an Archäologie, Kunst- und Kulturgeschichte, Architektur und Geschichte interessiert sind.

Organisiert wird er von der Strategischen Partnerschaft „Antike Städte“, an der neben der Universität Kiel auch Universitäten in Dänemark, Griechenland, Norwegen, Frankreich und in den Niederlanden beteiligt sind.

Nach erfolgreicher Teilnahme des Kurses erhält jeder ein Zertifikat. Die Anmeldung ist ab sofort möglich, einen Trailer über den Kurs kannst du dir auf YouTube ansehen.