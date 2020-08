Auffrischungs-Kurse

Intensive Vorbereitungskurse in Physik und Mathe

Die Hochschule Anhalt bietet Studienanfänger*innen mehrtägige Vorbereitungskurse in den Fächern Physik und Mathematik an. Teilnehmen können auch hochschulfremde Studierende oder Berufstätige. Die Anmeldungsfrist endet am 23. August 2020.

Für einen technischen Studiengang eingeschrieben und Bammel vor Physik und Mathematik? Die Hochschule Anhalt bietet am Campus Köthen offene Intensivkurse an, die bei der Auffrischung des Stoffs helfen können. Teilnehmen können auch Studierende von anderen Hochschulen sowie Berufstätige, die ihr Fachwissen erweitern wollen.

Der Mathematik-Kurs findet vom 31. August bis zum 4. September 2020 statt. Inhalte sind beispielsweise Elementarmathematik, Zahlenfolgen sowie Integral- und Differenzialrechnung. Der Kompaktkurs Physik geht vom 7. bis zum 10. September 2020 und dreht sich um Themen wie Temperatur, Wärmemenge, Kinematik, Mechanik und Dynamik. Die Anmeldungsfrist für alle Interessierten endet am 23. August 2020. Weitere Informationen sind auf der Webseite der Hochschule Anhalt zu finden.

Mehr Infos Hochschule Anhalt hs-anhalt.de/vorbereitungskurse-mathematik-physik