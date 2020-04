Digitalisierung

Kostenlose Onlinekurse

Aufgrund der steigenden Nachfrage bietet das Hasso-Plattner-Institut acht beliebte Gratiskurse zu Themen rund um die Digitalisierung erneut an. Das Angebot ist zunächst bis zum 30. Juni 2020 befristet.

Die Wissenschaftler des Hasso-Plattner-Instituts bewältigen derzeit täglich einen Sturm von Neuanmeldungen für das Kursangebot auf der Plattform openHPI. Dort werden bereits seit 2012 IT-Kurse auf Hochschulniveau angeboten.

Nun sollen die Angebote zu den Themen Internet- und Blockchain-Technologien, Programmieren und Algorithmen wieder zur Verfügung gestellt werden. Diese Kurse können zudem mit benoteten Prüfungen abgeschlossen werden. Bei erfolgreichem Abschluss können Studierende sich, in Absprache mit ihrem Prüfungsamt, zwei Leistungspunkte an ihrer Universität anrechnen lassen. Die Online-Kurse dauern in der Regel zwischen vier bis sechs Wochen.