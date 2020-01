Neuer Studiengang der Uni Osnabrück

Zukunftstechnologie

Neuer Studiengang der Uni Osnabrück

In der digitalisierten Welt des 21. Jahrhunderts sind Computer in fast allen elektrischen Geräte von der Zahnbürste bis hin zu dem selbstfahrenden Auto integriert. Deshalb bietet die Universität Osnabrück ab nächstem Wintersemester 2020/21 den Studiengang „Eingebettete Softwaresysteme“ an.