Neues Hochschulgesetz, weniger Studienabbrecher

Hochschulgesetz NRW

Neues Hochschulgesetz, weniger Studienabbrecher

An den Hochschulen in Nordrhein-Westfalen ist zum Start des Wintersemesters 2019/2020 am 1. Oktober das neue Hochschulgesetz in Kraft getreten. Es soll die Qualität des Studiums verbessern und die Zahl der Studienabbrecher verringern.