Studienführer

Neues Portal zum dualen Studium in Bayern

Ein neuer Online-Studienführer für Bayern hilft Interessierten bei der Suche nach dem richtigen dualen Studium.

Um junge Menschen, die sich für ein duales Studium interessieren, besser in ihrer Orientierungs- und Bewerbungsphase zu unterstützen, erweitert hochschule-dual das bestehende Informationsangebot um einen neuen Studienführer. Bayernweit nehmen 20 staatliche und kirchliche Hochschulen mit über 1.600 Praxispartnern daran teil.

Die Plattform bietet neben allgemeinen Informationen zum Bewerbungsprozess gezielte Informationen zu einzelnen Studiengängen und Praxispartnern. Für Unentschlossene gibt es zusätzliche Einblicke in und Erfahrungsberichte aus den einzelnen Studienfeldern. Videos und Erklärfilme runden das Angebot ab.

Die gedruckte Version des Studienführers können Interessierte per E-Mail an info@hochschule-dual.de bestellen.

Mehr Infos Hochschule Dual hochschule-dual.de