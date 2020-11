Teilzeitstudium

Nur jeder 13. studiert in Teilzeit

Eine aktuelle Übersicht des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) zeigt, dass die Teilzeitquote im Studium zwar auf einem Höchststand ist, sich aber immer noch nicht als Alternative zum Vollzeitstudium etabliert hat.

Etwa ein Drittel aller Erwerbstätigen in Deutschland arbeiten in Teilzeit, wohingegen der Anteil der Teilzeitstudierenden nur bei 7,5 Prozent liegt. Rund die Hälfte aller deutschen Teilzeitstudent*innen sind an einer Hochschule in Nordrhein-Westfalen eingeschrieben. Den höchsten Anteil weist Hamburg auf, wo jede*r fünfte Student*in in Teilzeit studiert. Schlusslicht ist das Saarland mit einem Anteil von 0,4 Prozent.

Grund dafür dürfte zum einen die Studienfinanzierung sein, denn der fehlende BAföG-Anspruch macht sich auch bei kostenfreien Studiengängen bemerkbar. Zum anderen ist das Angebot an Studiengängen deutlich geringer: in Deutschland kann nur jeder sechste Studiengang auch in Teilzeit studiert werden.

Mehr Infos CHE Centrum für Hochschulentwicklung che.de