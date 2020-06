Bewerbung an der Hochschule Emden/Leer

Onlineportal geöffnet

Studieninteressierte, die einen Bachelor- oder Masterstudiengang an der Hochschule Emden/Leer aufnehmen wollen, können sich ab sofort auf der Internetseite der Bildungseinrichtung einschreiben.

Der gesamte Bewerbungsprozess wird für das kommende Semester online stattfinden. Auch für zulassungsbeschränkte Studiengänge müssen sich Interessierte über das Onlineportal der Hochschule – und nicht, wie üblich – über hochschulstart.de – bewerben.

Bewerbungsschluss für alle zulassungsbeschränkten Bachelor- oder Masterstudiengänge ist der 20. August. Wer sich für ein Studium in einem zulassungsfreien Fach interessiert, kann sich bis zum 5. Oktober einschreiben.

Für die Erstsemester startet die Einführungswoche am 28. September 2020, die Vorlesungen am 5. Oktober. Für Studierende aus höheren Semestern, die zum Teil noch Veranstaltungen aus dem Sommersemester nachholen müssen, starten die Vorlesungen bereits am 21. September.

Mehr Infos Hochschule Emden/Leer hs-emden-leer.de/hochschule/veranstaltungen