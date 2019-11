Orientierungsstudium

Studieren Probieren

Das Orientierungsstudium der Technischen Universität Hamburg (TUHH) richtet sich an Abiturienten, die sich im Hinblick auf ihre berufliche Zukunft noch unsicher sind. Im Wintersemester 2019/20 startet es zum ersten Mal.

Das Orientierungsstudium bietet die Möglichkeit, verschiedene ingenieurwissenschaftliche Studienfächer kennenzulernen und auszuprobieren. Dabei können Abiturienten Berufsfelder erkunden und praktische, projektbezogene Arbeitsweisen von Ingenieurinnen und Ingenieuren selbst erproben. Darüber hinaus können Studierende an Studienberatungen teilnehmen. Insgesamt umfasst das Orientierungsstudium ein Jahr.

Am Ende steht die fundierte Entscheidung an, ob die Ingenieurskarriere der richtige Weg für die eigenen Ziele darstellt. Es gibt keinen NC, aber eine begrenzte Zahl an Plätzen, gegebenenfalls wird über das Losverfahren entschieden. Es fällt der reguläre Semesterbeitrag an.