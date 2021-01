Hauptbereich

Podcast zur Online-Lehre

Podcast Hörsaal Querbeet“: Hürden und Chancen des Online-Semesters

Leere Hörsäle, geschlossene Bibliotheken und Mensen und Online-Lehre statt Präsenzveranstaltungen – im vergangenen Jahr hat sich der Alltag an den Hochschulen stark verändert. Im Podcast „Hörsaal Querbeet“ erzählen Studierende und Lehrende, wie sie diese Umstellung erleben.

Im Podcast der Marktforschungsagentur Quer und Krumm kommen beide Seiten zu Wort. Beispielsweise erzählt ein „Ersti“, wie der Start in das Studium während Corona gelaufen ist , ein Dozent schildert, wie er es schafft, seine Studierenden mit digitaler Lehre zu begeistern und eine Studentin berichtet über ihr Masterstudium in Barcelona und wie sie dort einen noch viel härteren Lockdown erlebt hat als hier in Deutschland.

Pro Podcastfolge wird das Thema aus dem Blickwinkel des Interviewpartners beleuchtet. Eine Folge dauert zwischen 30 und 46 Minuten. Anhören kann man sich den Podcast unter anderem auf Spotify.