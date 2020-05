Studienorientierung digital

Studieninfotage via YouTube

Um allen Studieninteressierten eine Teilnahme an der Bachelor-Infowoche zu ermöglichen, bietet die Universität Hohenheim ihre Webinare als Livestream in ihrem YouTube-Channel an.

Die Bachelor-Infowoche der Universität Hohenheim findet in diesem Jahr digital statt: Vom 13. bis 15. Mai 2020 können sich Studieninteressierte in Chats und Webinaren über das Studienangebot der Universität informieren, ihre individuellen Fragen stellen oder mit Professoren sowie Studierenden ins Gespräch kommen. Neben Infoveranstaltungen zu verschiedenen Bachelorstudiengängen, werden ebenso die Universität und der Campus selbst vorgestellt. Tipps zur Studienplatzbewerbung runden das Programm ab.

Die Webinare finden von Mittwoch bis Freitag von 14 Uhr bis 20 Uhr statt, eine Anmeldung vorab ist zwingend erforderlich. Da die Teilnehmerzahl auf 200 Personen begrenzt ist, können Interessierte darüber hinaus ausgewählten Veranstaltungen im Livestream des Youtube-Channels der Universität Hohenheim folgen. Eine Anmeldung dafür ist nicht notwendig.

Mehr Infos Universität Hohenheim uni-hohenheim.de/bachelor-infowoche youtube.com/user/unihohenheim