Für einen Platz an einer Fachoberschule bewirbst du dich bis März des entsprechenden Jahres. Der Schwerpunkt Soziales ist zwar recht beliebt, mit guten Noten dürfte die Aufnahme aber klappen.

Bei der Bewerbung für den Studiengang Soziale Arbeit an Fachhochschulen sieht das schon anders aus. Da gibt es sehr häufig mehr Bewerber*innen als Plätze, was eine Auswahl nach bestimmten Kriterien erforderlich macht. Beispielsweise zählen Notendurchschnitt, Wartezeit oder ein Bonus auf die Hochschulzugangsberechtigung. Den gibt es zum Beispiel für eine studienrelevante abgeschlossene Berufsausbildung oder Qualifikationen, die für den Studiengang förderlich sind. Das kann ein Freiwilliges Soziales Jahr sein.

Eine andere Variante wäre das Studium der Sozialen Arbeit dual an Berufsakademien oder Fachhochschulen. Da kommt es nicht so sehr auf deine Abschlussnote an, sondern darauf, den Arbeitgeber von dir zu überzeugen und dir damit den erforderlichen Praxisplatz zu sichern. Für Leute, die gern Theorie und Praxis verbinden wollen, ist ein duales Studium eine gute Kombination, in kurzer Zeit strukturiert mit Gehalt zu einem akademischen Abschluss zu gelangen.