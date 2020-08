Studieren in der Pandemie: Soll ich mein Studium abbrechen?

Es existieren im Studium immer ein paar Unebenheiten, deshalb ist eine Struktur im Studium und im Alltag enorm wichtig. Zum Beispiel gibt der Vorlesungsplan dem Studium eine Struktur. Natürlich muss man die Vorlesungen vor- und nachbereiten, Literatur besorgen und sich mit Kommilitonen austauschen. Das ist auch jetzt alles noch möglich, nur eben nicht mehr im Präsenzbereich. Deshalb ist die Kommunikation das A und O.

Ich rate dir, dich auf keinen Fall zurückzuziehen – die Hochschulmitarbeiter sowie die Lehrenden sind bereit, dir zu helfen. Zudem kannst du dir Hilfe bei den psychologischen Beratungsstellen der Hochschulen suchen. Die haben verschiedene Angebote für Studierende zum Thema Corona. Die Hochschule in Osnabrück hat zum Beispiel das Seminar: „Tipps für ein digitales Semester“. Dort erklärt die Beratungsstelle, was du tun kannst, um eine Struktur in deinen Alltag zu bringen. Deshalb möchte ich dich dazu ermutigen, dir bei Problemen erstmal Hilfe zu suchen und nicht gleich dein Studium abzubrechen. Wende dich lieber an die Studienberatung deiner Hochschule oder an den Fachbereich und spreche über deine Probleme.